Hoteles guatemaltecos reciben emblemáticas "Llaves Michelin 2025"

Los hoteles "Vía Bokeh", "Posada del Ángel", "Casa Palopó" y "La Lancha" en Guatemala recibieron las "Llaves Michelin 2025", otorgadas por la "Guía Michelin" de Francia.

Los lujosos hospedajes se encuentran en Antigua, Atitlán y Petén, y son una representación de estilo y naturaleza que encanta a los visitantes que buscan lujo y tranquilidad.

La vista desde Casa Palopó en el lago Atitlán. (Foto: Casa Palopó)

"Vía Bokéh" recibio una llave, "Posada del Ángel" recibió una llave, "La Lancha" recibió una llave y "Casa Palopó" recibió dos llaves, en las que tres es el máximo galardón. El listado se dio a conocer en octubre de 2025.

Acerca de las Llaves Michelin

Es la forma en la que la Guía Michelin reconoce la excelencia en los hoteles alrededor del mundo. Las llaves evalúan la hospitalidad, la experiencia de los huéspedes, el servicio que se brinda, el diseño y arquitectura del lugar, la personalidad, el valor percibido por lo que se paga y la conexión con el entorno local.

Posada del Ángel es famoso por su encanto colonial. (Foto: Journey Latin America)

Los inspectores viajan por el mundo de incógnito para evaluar los lugares, tanto en las principales capitales, como en los pueblos más pequeños. Este es el equivalente hotelero de las Estrellas Michelin para restaurantes y este año otorgaron tres Llaves a 143 alojamientos, dos Llaves a 572 y una Llave a 1742.

El hotel La Lancha está en medio de la selva, a orillas del lago Petén Itzá. (Foto: La Lancha)

Calificación por número de llaves

Una Llave: Indica una estancia muy especial.

Dos Llaves: Denota una estancia excepcional.

Tres Llaves: Es el máximo galardón y señala una estadía extraordinaria.

Vía Bokeh

Se trata de una finca estilo hacienda que abarca seis acres de parque, un entorno que contrasta con la atmósfera de modernidad, mezcla el encanto clásico y la elegancia bohemia de un hotel boutique.

Detalles rústicos como el cuero y los textiles artesanales conviven con una sensibilidad gráfica moderna y obras de arte llamativas, mientras que las vistas a los jardines refuerzan la atmósfera de tranquilidad de la finca. Y aunque la ciudad está cerca, Villa Bokéh ofrece muchas razones para alojarse, como una piscina, un spa y un par de restaurantes. Ingresa aquí.

Posada del Ángel

Es una joya en el casco antiguo de la ciudad, a la sombra del volcán de Agua. Tiene siete suites, con camas que cuentan con sábanas de 600 hilos, y una piscina del patio y recibió una llave por su atmósfera que transporta a 1773, de ahí el comedor magníficamente decorado, la zona de estar al aire libre y la terraza en la azotea.

El Posada del Ángel es un lugar íntimo y tranquilo, en el que seguramente no te sentirás como en el típico el hotel lujo; y precisamente por eso es especial. Ingresa aquí.

Casa Palopó

Se encuentra a orillas del lago Atitlán y se trata de una casa particular convertida en hotel boutique en el año 2000.

Tiene siete habitaciones de colores vibrantes, cada una decorada con obras de arte contemporáneo y maya. Los huéspedes disfrutan de bañeras con vistas al lago y acceso a una piscina infinita climatizada, un gazebo, una chimenea y un jacuzzi. Se puede acceder al lugar en helicóptero. Ingresa aquí.

La Lancha

Se trata de un hotel perteneciente al cineasta Francis Ford Coppola, que se encuentra junto al lago guatemalteco Peten Itzá. Es el tercero de una trilogía de la que forman parte el Blancaneaux Lodge y el Turtle Inn de Belice.

Ofrece un paraje selvático, un estilo de vida eminentemente respetuoso con el medio ambiente y proximidad a algunos lugares históricos de la cultura maya, en este caso, al sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco: Tikal.

Tiene diez habitaciones con terrazas compartidas, algunas con vistas al lago, ofrece el atractivo del espectacular del sitio arqueológico, además de un restaurante con una carta en la que figuran tanto auténticas especialidades guatemaltecas como pizzas italianas al horno de leña, todo regado con los vinos de la empresa vinícola de Coppola. Ingresa aquí.