Real Sociedad supera el derbi vasco y jugará final de Copa ante el Atlético

La Real Sociedad terminó el trabajo que había empezado con su victoria de la ida y se clasificó a la final de la Copa del Rey al ganar de nuevo 1-0 ante el Athletic de Bilbao, esta vez en casa, el miércoles en el choque de vuelta de su semifinal del torneo.

El equipo de San Sebastián será por lo tanto el rival del Atlético de Madrid el 18 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla. El equipo colchonero se clasificó el martes pese a perder 3-0 en su visita al FC Barcelona, al que había derrotado en la ida por 4-0.

La Real Sociedad tiene dos títulos en la Copa del Rey en toda su historia (1987, 2020).

pic.twitter.com/49FsG7rFaW — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 4, 2026

El primero fue superando en la tanda de penales al Atlético y el segundo fue en una final desplazada a 2021 por la pandemia del covid-19 y los blanquiazules ganaron precisamente ahí al Athletic por 1-0 con un penal transformado por Mikel Oyarzabal, que también con una pena máxima, en el minuto 87, decidió el partido de este miércoles por ese mismo resultado.

Los donostiarras aspirarán por lo tanto a un tercer título copero ante un Atlético que ha levantado más veces el trofeo (10), aunque la última de ellas se remonta a 2013.