Paquete con drogas llegó por encomienda a un hotel en Antigua Guatemala

Empleados alertan a la Policía porque nadie reclamó la encomienda
Empleados de un hotel en La Antigua Guatemala alertaron a la Policía tras la sospecha de una encomienda que había llegado días atrás a las instalaciones.
Al lugar se presentaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) inspeccionaron un paquete que había llegado el fin de semana pasado a las instalaciones y ningún huésped lo había reclamado.
Al abrirlo, las autoridades hallaron tres sobres manila que contenían distintos tipos de drogas, entre ellas crack y tusi, una droga sintética que combina efectos de éxtasis y alucinógenos.
Según los trabajadores del hotel, les pareció sospechoso que ningún huésped había reclamado la encomienda, por lo que decidieron notificar a las fuerzas de seguridad, evitando un posible riesgo para visitantes y personal.
Las investigaciones continúan para identificar a los responsables del envío y determinar si el destinatario era algún huésped del establecimiento, informó la Policía Nacional Civil.