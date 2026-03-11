Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Paquete con drogas llegó por encomienda a un hotel en Antigua Guatemala

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
11 de marzo de 2026, 10:03
El sobre había llegado al área de correspondencia de un hotel de Antigua donde los empleados del establecimiento sospecharon del contenido. (Foto ilustrativa: Freepik)

El sobre había llegado al área de correspondencia de un hotel de Antigua donde los empleados del establecimiento sospecharon del contenido. (Foto ilustrativa: Freepik)

Empleados alertan a la Policía porque nadie reclamó la encomienda

OTRAS NOTICIAS: La tienda de barrio utilizada como fachada de punto de venta de droga

Empleados de un hotel en La Antigua Guatemala alertaron a la Policía tras la sospecha de una encomienda que había llegado días atrás a las instalaciones.

Al lugar se presentaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) inspeccionaron un paquete que había llegado el fin de semana pasado a las instalaciones y ningún huésped lo había reclamado.

Al abrirlo, las autoridades hallaron tres sobres manila que contenían distintos tipos de drogas, entre ellas crack y tusi, una droga sintética que combina efectos de éxtasis y alucinógenos.

Empleados alertaron a la Policía tras encontrar un paquete sospechoso. (Foto: PNC)
Empleados alertaron a la Policía tras encontrar un paquete sospechoso. (Foto: PNC)

Según los trabajadores del hotel, les pareció sospechoso que ningún huésped había reclamado la encomienda, por lo que decidieron notificar a las fuerzas de seguridad, evitando un posible riesgo para visitantes y personal.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables del envío y determinar si el destinatario era algún huésped del establecimiento, informó la Policía Nacional Civil.

Las sustancias encontradas corresponden a crack y tusi, una droga sintética que combina efectos de éxtasis y alucinógenos. (Foto: PNC)
Las sustancias encontradas corresponden a crack y tusi, una droga sintética que combina efectos de éxtasis y alucinógenos. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar