Protege a tus seres queridos durante la época lluviosa

Durante la época lluviosa suelen aumentar los casos de enfermedades respiratorias, debido a factores como la proliferación de microorganismos

Los resfriados, gripe, bronquitis, neumonía, sinusitis, amigdalitis, suelen ser los más comunes en la temporada.

Estas afecciones virales pueden ocasionar congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, tos seca, fiebre, dolores musculares, flemas y decaimiento.

La doctora Lisa Orozco, coordinadora municipal del Distrito de Salud, explicó que estos cuadros pueden afectar a vecinos de todas las edades.

Durante este tiempo de lluvias, aumentan los niños y adultos afectadas por infecciones respiratorias virales. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

"Las enfermedades respiratorias virales, todas son parecidas al coronavirus; todas estas tienen el mismo modo de contagio que es a través expulsar gotas de saliva al estornudar o toser", dijo la entrevistada.

Según la experta, lo más importante para actuar ante cualquier enfermedad es evitar automedicarse, lo ideal es estar hidratado, tomar sueros y acudir con un especialista.

Usar sombrillas ayuda a evitar mojarse. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

"La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo, pues ayuda a expulsar la flema y evitar que se convierta en neumonía; mi sugerencia es estar hidratado y acudir al servicio de salud más cercano", agregó la profesional de la salud.

Para calmar la tos, las bebidas calientes con miel pueden ayudar. "Pueden tomar té endulzado con dos cucharadas de miel", dijo la doctora.

Factores

Durante la temporada de lluvia incrementan las enfermedades virales por factores como:

El aumento de la humedad favorece la supervivencia y propagación de virus en el ambiente.

Las bajas temperaturas enfrían las vías respiratorias y disminuyen su capacidad defensiva.

Al estar en lugares cerrados y con mala ventilación, las personas pueden contagiarse con mayor facilidad por el contacto cercano y por gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar.

La disminución de las defensas del cuerpo ocasionada por el frío y los cambios de clima afectan el sistema inmunológico.

El estrés, mala alimentación y falta de sueño pueden provocar la debilitación de las defensas en el cuerpo.

Brenda Morales, ama de casa, expresó: "Durante este tiempo de lluvia lo recomendable es evitar que los niños salgan cuando está lloviendo, darles vitaminas para aumentar sus defensas, abrigarlos bien durante las noches y evitar sacarlos por el cambio del clima".

Los profesionales recomiendan acudir a los servicios de salud al presentar síntomas de infecciones. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Toma en cuenta estos consejos: