Coperex anuncia jornada médica gratuita

Este 11 y 12 de octubre, regresa la jornada de la salud de Coperex, con más de 30 servicios médicos gratuitos en el Parque de la Industria.

El próximo sábado 11 y domingo 12 de octubre, se llevará a cabo la tercera Jornada de la Salud en el Parque de la Industria. El evento, organizado por el Comité Permanente de Exposiciones (Coperex) espera recibir más de 3,000 personas durante dos días, quienes podrán acceder a consultas médicas, exámenes, vacunas y charlas educativas, sin costo alguno.

La jornada ofrecerá servicios médicos gratuitos este 11 y 12 de octubre en la capital. (Foto: Coperex)

¿Qué servicios encontrarás?

Durante la jornada se ofrecerán más de 30 especialidades médicas, tanto para niños como adultos:

Medicina general e interna

Pediatría (control de peso, talla y desarrollo neurológico)

Ginecología, obstetricia y geriatría

Oftalmología y odontología

Oncología, fisioterapia y traumatología

Ultrasonidos, chequeo de signos vitales y evaluación del riesgo cardíaco

Nutrición, diabetes y prevención de enfermedades crónicas

Además, se entregarán suplementos vitamínicos, equipo médico ambulatorio, víveres, kits de higiene bucal para niños, y habrá aplicación de flúor y cupones de descuento en servicios de salud.

A lo largo de más de cinco décadas, el Parque de la Industria y COPEREX han sido testigos del crecimiento, la innovación y la unión de miles de guatemaltecos. pic.twitter.com/tYBkftjcKj — Parque de la Industria (@ParqIndustriaGt) September 25, 2025

Sobre los exámenes

Las más de 80 instituciones participantes realizarán pruebas y chequeos como:

Tamizaje ocular y auditivo

Pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y C

Papanicolau y detección de cáncer de matriz

Examen de glucosa, osteopenia y presión arterial

Donación de sangre con personal capacitado

Este 11 y 12 de octubre llega la 3ª Jornada de la Salud en el Parque de la Industria gracias al apoyo de COPEREX.



+80 instituciones ofrecerán atención gratuita y solidaria. El bienestar de las familias guatemaltecas es nuestra prioridad, porque El pueblo digno es primero. pic.twitter.com/Yx3qjE39qE — Gabriela García (@GGarciaMineco) September 25, 2025

Charlas y actividades

El evento también ofrecerá charlas informativas sobre salud ocular y auditiva, prevención de cáncer de piel, métodos anticonceptivos, cuidados para personas con diabetes, resequedad y otras afecciones dermatológicas

"Se busca brindar un espacio integral para el bienestar de toda la población, sin importar edad o condición", explicó Ruth Estrada, coordinadora de la Jornada de la Salud de Coperex.

¡Actividades recreativas!

Porque la salud también es bienestar emocional y comunidad, los asistentes también encontrarán:

Clases de zumba

Obras de teatro y show de talentos

Gimnasia preventiva y karaoke

Juegos de mesa, manualidades y pinta caritas

Actividades lúdicas para el adulto mayor

"Estamos contentos de organizar nuevamente esta jornada, que fortalece alianzas y acerca la salud a quienes más lo necesitan", concluyó Estrada.