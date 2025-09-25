Coperex anuncia jornada médica gratuita

Este 11 y 12 de octubre, regresa la jornada de la salud de Coperex, con más de 30 servicios médicos gratuitos en el Parque de la Industria.
El próximo sábado 11 y domingo 12 de octubre, se llevará a cabo la tercera Jornada de la Salud en el Parque de la Industria. El evento, organizado por el Comité Permanente de Exposiciones (Coperex) espera recibir más de 3,000 personas durante dos días, quienes podrán acceder a consultas médicas, exámenes, vacunas y charlas educativas, sin costo alguno.
¿Qué servicios encontrarás?
Durante la jornada se ofrecerán más de 30 especialidades médicas, tanto para niños como adultos:
- Medicina general e interna
- Pediatría (control de peso, talla y desarrollo neurológico)
- Ginecología, obstetricia y geriatría
- Oftalmología y odontología
- Oncología, fisioterapia y traumatología
- Ultrasonidos, chequeo de signos vitales y evaluación del riesgo cardíaco
- Nutrición, diabetes y prevención de enfermedades crónicas
Además, se entregarán suplementos vitamínicos, equipo médico ambulatorio, víveres, kits de higiene bucal para niños, y habrá aplicación de flúor y cupones de descuento en servicios de salud.
Sobre los exámenes
Las más de 80 instituciones participantes realizarán pruebas y chequeos como:
- Tamizaje ocular y auditivo
- Pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y C
- Papanicolau y detección de cáncer de matriz
- Examen de glucosa, osteopenia y presión arterial
- Donación de sangre con personal capacitado
Charlas y actividades
El evento también ofrecerá charlas informativas sobre salud ocular y auditiva, prevención de cáncer de piel, métodos anticonceptivos, cuidados para personas con diabetes, resequedad y otras afecciones dermatológicas
"Se busca brindar un espacio integral para el bienestar de toda la población, sin importar edad o condición", explicó Ruth Estrada, coordinadora de la Jornada de la Salud de Coperex.
¡Actividades recreativas!
Porque la salud también es bienestar emocional y comunidad, los asistentes también encontrarán:
- Clases de zumba
- Obras de teatro y show de talentos
- Gimnasia preventiva y karaoke
- Juegos de mesa, manualidades y pinta caritas
- Actividades lúdicas para el adulto mayor
"Estamos contentos de organizar nuevamente esta jornada, que fortalece alianzas y acerca la salud a quienes más lo necesitan", concluyó Estrada.