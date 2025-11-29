Cuilco es campeón por primera vez en la Liga Femenina

-

Cuilco escribió una página inolvidable en la historia del fútbol femenino guatemalteco este sábado al consagrarse campeón en su torneo debut, luego de vencer 1-2 a Unifut para levantar el título con un global favorable de 4-1.

MÁS DEPORTES: Flamengo conquista su cuarto título de Copa Libertadores

Por primera vez el municipio de Huehuetenango celebra un título de Liga y lo hace de la mano de un puñado de jugadoras que mostraron carácter, personalidad y mucho orden en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán. Lo necesario para imponerse al club más ganador de títulos del balompié femenino guatemalteco (20 coronas).

La capitana Aylin Juárez festeja el primer gol de Cuilco en el Guillermo Slowing. (Foto: Pedro Pablo Mijangos / Nuestro Diario)

Acuerpadas por su noble afición alcanzaron un sueño que parecía lejano. Se clasificaron en el cuarto lugar y eliminaron al campeón y ganador de la fase de clasificación Municipal, en semifinales.

Las huehuetecas llegaron al juego de vuelta con una ventaja de 2-0 que les permitió manejar el duelo definitivo. Aylin Juárez abrió el marcador con un fuerte cabezazo al minuto 52, pero Joseline Uribe igualó al minuto 81, ya cuando Unifut jugaba con 10 por la expulsión de Vanesa Herrera.

Unifut vendió cara la derrota. (Foto: Pedro Pablo Mijangos / Nuestro Diario)

Y en un contragolpe Celsa Cruz sentenció el triunfo al minuto 90. Las locales fueron dignas competidoras, pegaron tres balones en el travesaño y lucharon hasta el final.