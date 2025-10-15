Culminan trabajos de limpieza y búsqueda en el km. 24

Lo que sigue ahora es definir la habilitación segura y regulada del sector.
Tras 10 días de acciones coordinadas en el km. 24 de carretera a El Salvador, debido al derrumbe ocurrido en el área, los trabajos de respuesta táctica han culminado, así lo confirmó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) a través de un comunicado.
A partir de ahora, las operaciones de mitigación del talud y la estabilización del sector han sido delegadas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y a las municipalidades correspondientes.
Conred hace un llamado a las Municipalidades de Fraijanes y Villa Canales, en su calidad de Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (Comred), y al CIV para finalizar las acciones de limpieza y señalización del área, así como para ejecutar un plan de recuperación del sector afectado que incluye la seguridad de los alrededores para habilitar el paso de una forma regulada.