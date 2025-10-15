Se inunda la casa Isel Súñiga, alcaldesa de Ayutla, San Marcos (video)

-

La alcaldesa mostró cómo quedó su vivienda tras las fuertes lluvias.

Isel Súñiga, alcaldesa de Ayutla, San Marcos, compartió un video en donde muestra cómo quedó su vivienda tras las fuertes lluvias que cayeron el pasado martes 14 de octubre en gran parte del territorio nacional.

Según comentó Súñiga, fueron dos horas intensas de lluvias, sin parar. "Llovió bastante fuerte, acá con nosotros está inundado. Se inundó la cocina, pues sí estuvo demasiado fuerte la lluvia", cuenta mientras muestra varias partes de su casa.

"Yo sé que a muchos se les inundó su casa, muchos nos quedamos atrapados es distintos lugares. Mi casa también está inundada, no solo ustedes son los afectados, yo también", dijo la funcionaria.

También aclaró que esto no se debe a un mal sistema de drenajes en el municipio, sino a un exceso de lluvias.

Mira aquí el video:

La alcaldesa recomendó no salir de casa si no hay necesidad, para evitar accidentes.

También comentó que abrirán un albergue en la iglesia del sector, para quienes lo necesiten.

De reina de belleza a alcaldesa

Isel Súñiga es la actual alcaldesa de Ayutla, San Marcos. Fue electa para el período 2024 - 2028 por el Comité Cívico Crecer (CCC).

Súñiga llamó la atención de las redes, ya que participó en Miss Universo representando a Guatemala. Sin embargo, también acaparó titulares debido a sus vínculos con el narcotráfico.

Para las Elecciones Generales, la alcaldesa obtuvo el 47.89% de los votos en el municipio y logró ganarle al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En 2017 obtuvo el título de Miss Guatemala 2017 y participó en el certamen de Miss Universo en ese año.

Su padre, Erick Súñiga Rodríguez, alias "El Pocho", fue alcalde de ese municipio de 2008 a 2019, aunque fue extraditado hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, murió meses después en una cárcel estadounidense.

Su esposo, Juan José Morales Cifuentes, alias "Pancho", fue capturado el 11 de diciembre de 2023 con fines de extradición. En enero de 2023 aceptó ser enviado a Estados Unidos.