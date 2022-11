Madre de Zoel Cruz le dedica un emotivo mensaje por su cumpleaños

Conmoción causó el estremecedor mensaje que publicó la madre de Zoel Cruz por el cumpleaños del artista.

Una vez más, Yuli de León, madre de José Zoel Cruz de León, utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje dedicado a su hijo, quien lleva casi un año desaparecido.

Pese a que constantemente difunde mensajes o fotografías del joven para alzar la voz y pedir ayuda para localizarlo, en esta ocasión el motivo fue por el cumpleaños del artista, quien cumplió 21 años el 5 de noviembre.

"Ahora mi vida está con ese vacío, con ese mensaje de este día para felicitarlo y darle muchos besos y abrazos. Donde estés amor mío, no me sueltes, quiero seguir luchando hasta saber qué pasó con vos, por qué fue esta injusticia cometida con vos. Hoy suplico a Dios que esa gente que causó este daño no lleguen a tener hijo y ver cada fecha especial pasar destrozada sin tu presencia, donde estés amor mío, sabes que te amo y cuanto estoy sufriendo sin saber de vos", se lee en el texto.

(Foto: captura de pantalla)

La publicación que hizo la madre del cantante iba acompañada con una serie de fotos de Zoel, donde deja ver la sonrisa que lo caracterizaba.

Con flores y un altar, la familia de Zoel celebró su cumpleaños, sin embargo, fue un día muy difícil para ellos, pues no tienen noticias sobre su paradero.

Por lo que, continúan buscando respuestas sobre el caso que sigue bajo investigación por parte del Ministerio Público (MP).

En redes sociales, muchas personas se han solidarizado con la madre de Zoel, quienes también se han mostrado conmocionados por el caso.