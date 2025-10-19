Se cumplen 10 años del tráiler de "Star Wars: El despertar de la Fuerza"

-

La película reunió a las leyendas Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill.

El primer avance de la séptima entrega de la saga de películas del género de acción en el espacio más popular del cine cumple 10 años.

Star Wars se encuentra de aniversario con el lanzamiento del primer adelanto oficial de Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza.

Hace una década, los fans presenciaron el primer vistazo al nuevo capítulo de "Star Wars". (Foto: X)

El tráiler lanzado el 19 de octubre de 2015 resume la historia del filme, la cual transcurre 30 años después del Episodio VI - El retorno del Jedi.

El cortometraje muestra la batalla entre Rey, Finn y Poe Dameron con la Resistencia, liderada por veteranos de la Alianza Rebelde, contra Kylo Ren y la Primera Orden, surgida a partir del Imperio Galáctico.

"El despertar de la Fuerza" continúa la historia 30 años después de "El retorno del Jedi". (Foto: X)

La película fue un éxito en taquilla, recaudando más de Q16 mil millones en la taquilla internacional, contando con el regreso de Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew y Kenny Baker, junto con la integración a la franquicia del actor de origen guatemalteco, Oscar Isaac.

Curiosidades

El actor Daniel Craig tuvo una aparición en el filme, interpretando al stormtrooper que liberó a Rey cuando fue capturada. A pesar de que no sale físicamente, se oye su voz en inglés.

Kylo Ren y Rey son los únicos personajes capaces de leer la mente como habilidad adicional por el poder de la Fuerza.

La película hizo posible el reencuentro de Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill tras concluir su participación en las primeras tres cintas de la saga.