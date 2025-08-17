Nueva miniserie de LEGO "Star Wars" llega en septiembre

Alianzas inesperadas marcarán el rumbo de la galaxia LEGO.
La nueva miniserie basada en el mundo de juguetes armables llegará pronto a la plataforma con una trama renovada y nuevos personajes que llamarán la atención de toda la familia.
Disney ha publicado el primer adelanto oficial de LEGO Star Wars: la reconstrucción de la galaxia, en el que se cuenta la historia de un nerf-herder que descubre un artefacto que intercambia roles, haciendo que los héroes sean los villanos y viceversa.
"Sig, Jedi Bob, Yesi, Servo y el malvado Dev regresan para enfrentarse a un nuevo enemigo: el poderoso y misterioso Solitus. Los héroes formarán alianzas inusuales a medida que recorran nuevas y peligrosas partes de la galaxia en un esfuerzo por detener la creciente amenaza que Solitus representa para todos sus seres amados", dice la sinopsis oficial.
El programa constará de cuatro capítulos que se estrenarán de forma simultánea el 19 de septiembre de 2025 en Disney+.