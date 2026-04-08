La Curacao lanza su quiniela de premios

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La Curacao presentó su promoción "Quiniela Mundialista", iniciativa que combina emoción, entretenimiento y premios, convirtiendo cada compra en una oportunidad para ganar.

La promoción estará vigente del 6 de abril al 7 de junio de 2026, en todas sus tiendas a nivel nacional.

“ El fútbol tiene la capacidad de generar conexión emocional, y con esta quiniela cada compra suma emoción y mas oportunidades de llevarse increíbles productos. ” Juan Manuel de León , gerente de mercadeo de grupo Unicomer.

En La Curacao, los clientes que adquieran productos de marcas como GRS, TCL, Westinghouse, Honor, Regina y AKT, recibirán una quiniela física, en la cual podrán colocar sus pronósticos de los partidos correspondientes a la fase de grupos.

Cada participante deberá completar la quiniela con sus datos personales (nombre, DPI, teléfono y número de factura) y depositarla en los buzones autorizados en tiendas, siendo cada factura una oportunidad para participar.

Asimismo, quienes realicen compras en línea de las marcas participantes podrán sumarse presentando su factura en cualquiera de las tiendas de La Curacao, donde recibirán una quiniela física para completar sus vaticinios.

La promoción se extiende a Opticas La Curacao, donde los clientes podrán participar al realizar compras de mil quetzales en adelante, en cualquiera de las marcas.

“ Con esta promoción buscamos llevar la emoción del fútbol directamente de nuestras tiendas a sus hogares, brindando a nuestros clientes amplios beneficios y la oportunidad de grandes premios. ” Sofía Narciso , gerente de Marca de La Curacao.

¿Cómo ganar?

Al realizar sus compras y participar en la Quiniela Mundialista, los posibles ganadores acumularán puntos, según la precisión de sus pronósticos, de la siguiente forma:

⁠3 puntos si el participante acierta al equipo ganador o empate del partido, pero no al marcador exacto.

si el participante acierta al equipo ganador o empate del partido, pero no al marcador exacto. 5 puntos por acertar el marcador exacto.

por acertar el marcador exacto. 25 puntos adicionales al total de la quiniela, por sus compras al crédito.

El sorteo se llevará a cabo el 20 de julio de 2026. Los clientes con mayor puntaje tendrán la oportunidad de convertirse en ganadores de premios preparados para

celebrar en grande.

Tres participantes serán los afortunados ganadores, acumulando la mayor puntuación y los premios son: