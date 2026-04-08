La Curacao lanza su quiniela de premios

La Curacao presentó su promoción "Quiniela Mundialista", iniciativa que combina emoción, entretenimiento y premios, convirtiendo cada compra en una oportunidad para ganar.
La promoción estará vigente del 6 de abril al 7 de junio de 2026, en todas sus tiendas a nivel nacional.
En La Curacao, los clientes que adquieran productos de marcas como GRS, TCL, Westinghouse, Honor, Regina y AKT, recibirán una quiniela física, en la cual podrán colocar sus pronósticos de los partidos correspondientes a la fase de grupos.
Cada participante deberá completar la quiniela con sus datos personales (nombre, DPI, teléfono y número de factura) y depositarla en los buzones autorizados en tiendas, siendo cada factura una oportunidad para participar.
Asimismo, quienes realicen compras en línea de las marcas participantes podrán sumarse presentando su factura en cualquiera de las tiendas de La Curacao, donde recibirán una quiniela física para completar sus vaticinios.
La promoción se extiende a Opticas La Curacao, donde los clientes podrán participar al realizar compras de mil quetzales en adelante, en cualquiera de las marcas.
¿Cómo ganar?
Al realizar sus compras y participar en la Quiniela Mundialista, los posibles ganadores acumularán puntos, según la precisión de sus pronósticos, de la siguiente forma:
- 3 puntos si el participante acierta al equipo ganador o empate del partido, pero no al marcador exacto.
- 5 puntos por acertar el marcador exacto.
- 25 puntos adicionales al total de la quiniela, por sus compras al crédito.
El sorteo se llevará a cabo el 20 de julio de 2026. Los clientes con mayor puntaje tendrán la oportunidad de convertirse en ganadores de premios preparados para
celebrar en grande.
Tres participantes serán los afortunados ganadores, acumulando la mayor puntuación y los premios son:
- Primer lugar: Vehículo Toyota Raize modelo 2026.
- Segundo lugar: Sala marca Commodity de reclinables y un televisor TCL de 65 pulgadas.
- Tercer lugar: Televisor Westinghouse de 65 pulgadas y un frigobar GRS.