La curiosa anécdota de un guatemalteco al viajar en un taxi austriaco

El guatemalteco Harold Taylor contó en Tik Tok una anécdota con un taxista en Austria que se hizo viral.

El músico contó acerca de las preguntas que siempre le hacen cada vez que aborda un taxi en Austria, donde reside en la actualidad.

"Siempre que me subo en un taxi aquí en Austria las preguntas del taxista son las mismas y en el mismo orden, comenzando por: De dónde vengo", inició.

"Yo respondo: 'De Guatemala', la primera reacción es: '¿qué?', 'Guatemala', 5 segundos después: 'ah... ¡Guantanamera!' y yo: 'Guatemala' y me dice: '¿y dónde queda eso?', le digo: 'abajo de México' y me dice: 'ah, México, el cuñado del no sé quién de la vecina fue a México hace 20 años' y yo: 'nice', como 10 segundos después me pregunta '¿por qué estás en Austria?' y le digo: 'Vine a estudiar, me gustó y me quedé'", afirmó.

"Me dice: '¿por qué no te fuiste a Alemania, Inglaterra o España?' y yo le cuento que estuve en un colegio austriaco en Guatemala y me dice: 'no te creo que hay un colegio austriaco en Guacamole' y yo: '¡Guatemala!' y me dice: '¿y te gusta Austria?' y yo: 'sí, sí, me encanta' entonces sonríe y me empieza a contar la historia de su vida y por alguna razón la conversación empieza en alemán y se pasa a inglés no sé por qué", dijo.

"En el trayecto de vuelta me toca otro taxista y la mecánica es exactamente la misma, ¿a ustedes no les pasa algo similar?", cerró.

Muchos contestaron: "Me pasó en Italia", "parecido", "cuando les digo que soy de Jutiapa" y "todo el tiempo me pasa".

¿Quién es Harold Taylor?

Harold es un artista guatemalteco que logró una sólida carrera en Austria y ha viajado a diversos lugares de Europa con su ritmo, inició en la música desde que era pequeño por influencia de su padre, suele mezclar estilos como folk, reggae, indie y rock. Se mudó a Viena donde incluso sus temas suenen en la radio. Ha participado en Portugal y Barcelona, entre otros.

