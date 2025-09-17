Curso de embutidos enseña habilidades culinarias y emprendimiento

-

Coatepeque ofrece seminario de embutidos para mujeres, promoviendo habilidades culinarias y preservando la tradición del fiambre guatemalteco.

El martes 23 de septiembre, en el Parque Infantil de la zona 3, en la ciudad de Coatepeque, Quetzaltenango, se impartirá un seminario de embutidos, organizado bajo la coordinación del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y la Oficina Municipal de la Mujer.

El evento tiene como propósito brindar a las participantes herramientas prácticas y conocimientos que permitan preparar de manera adecuada embutidos artesanales, uno de los principales ingredientes para preparar el tradicional fiambre guatemalteco.

Buscan que los participantes que realicen el fiambre fortalezcan su desarrollo económico y personal. (Foto: Rudy López/Colaborador)

El chef de la comuna, Fredy Ovalle, explicó que esta será una oportunidad para aprender desde cero las técnicas que requiere la elaboración de estos alimentos, tomando en cuenta aspectos como los tipos de carnes que se utilizan, el balance de los condimentos, la correcta mezcla de los ingredientes y los tiempos de cocción.

"Queremos que los participantes no solo conozcan qué embutidos debe llevar un fiambre, sino también que se animen a prepararlos por sí mismos y conserven esta tradición gastronómica", resaltó Ovalle.

Las inscripciones ya están abiertas y las personas interesadas pueden acercarse directamente a la Oficina Municipal de la Mujer para reservar su espacio.

Profundizarán en los detalles que hacen del fiambre un símbolo culinario de la temporada de Todos los Santos. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Según los organizadores, se trabajarán dos cursos complementarios: el primero es el de los embutidos; y el segundo, programado para el 23 y 24 de octubre, estará enfocado en la preparación del fiambre, para que los asistentes pongan en práctica lo aprendido.

Celeste Martínez, directora de la Oficina Municipal de la Mujer, señaló que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo constante por generar oportunidades de capacitación que permitan a las pobladoras adquirir nuevas habilidades y convertirlas en fuentes de ingresos.

La convivencia al preparar fiambre también deja gratos recuerdos en quienes participan. (Foto: Rudy López/Colaborador)

"Es fundamental que las mujeres participen en estos cursos, no solo porque se les transmiten conocimientos útiles, sino porque también les ayuda a valorarse, a ser independientes y a demostrar que tienen la capacidad de emprender. Por ello, nuestra oficina gestiona continuamente actividades que fortalecen su desarrollo económico y personal", expresó Martínez.

Con estas capacitaciones, la municipalidad busca no solo preservar las tradiciones gastronómicas del país, sino también fomentar la autonomía de las mujeres, impulsando la creación de pequeños emprendimientos que les permitan generar recursos y mejorar su calidad de vida.