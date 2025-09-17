CUSAM da a conocer calendario para evaluaciones de admisión

-

Conoce las fechas de asignación, aplicación y resultados de las pruebas básicas y específicas en el Centro Universitario de San Marcos.

La Escuela de Ciencia Política del Centro Universitario de San Marcos (CUSAM) presentó el calendario oficial de evaluaciones de ingreso para las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Sociología, correspondientes a las segundas, terceras y cuartas oportunidades del ciclo de admisión 2025.

Sergio Enrique Cal, coordinador de la carrera, explicó que los aspirantes únicamente deben haber concluido el nivel diversificado para participar en el proceso y recordó que el 19 de septiembre vence el plazo para llenar el formulario de inscripción para quienes deseen realizar la prueba específica del día siguiente.

El proceso de admisión 2025 abre opciones académicas a jóvenes de todo el occidente del país. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"Sí hay cupo todavía. Si logran alcanzar un promedio de 150 puntos, estarían bien. Lo importante es que no dejen pasar las fechas asignadas", puntualizó.

Las pruebas específicas de segunda oportunidad se aplicarán del 18 al 23 de septiembre y los resultados se entregarán el 3 de octubre.

Autoridades del CUSAM recomiendan no dejar pasar las fechas de inscripción. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

La tercera oportunidad para pruebas básicas se desarrollará del 16 de septiembre al 2 de octubre, con resultados el 8 de octubre, mientras que las pruebas específicas de esta fase serán asignadas del 13 al 17 de octubre, aplicadas del 24 al 28 del mismo mes y sus resultados se publicarán el 5 de noviembre.

En el caso de la cuarta oportunidad, las pruebas básicas se asignarán del 21 al 23 de octubre y se aplicarán entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre, con entrega de resultados el 14 de noviembre.

La Escuela de Ciencia Política del CUSAM abre nuevas fechas de evaluación para ingreso 2025. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Finalmente, las pruebas específicas se asignarán del 14 al 19 de noviembre, se aplicarán del 20 al 25 y los resultados se darán a conocer el 28 de noviembre.

Las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Sociología ofrecen formación profesional con proyección nacional e internacional.

Se estima que hay un cupo aproximado de 150 estudiantes. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 4216-2617, 5826-7159 y 3127-2970, o acudir a la sede de la Escuela de Ciencia Política, ubicada en la 13 avenida "A" 7-42, zona 3 de San Marcos.