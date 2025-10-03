Versión Impresa
Karate, danza y más: cursos de vacaciones para los pequeños de la casa

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de octubre de 2025, 16:09
Los cursos serán completamente gratis. (Foto: Shutterstock)

¡Llegaron las vacaciones! El momento perfecto para que los niños disfruten de distintas actividades.

El ciclo escolar está pronto a finalizar siendo una buena oportunidad para que los más pequeños del hogar puedan aprender un nuevo talento y divertirse sanamente.

El Ministerio de Cultura y Deportes anunció, a través de su página web, la oportunidad de inscribirse a cursos de vacaciones gratuitos

Estos se realizarán en el Parque Erick Barrondo, del 27 de octubre al 12 de diciembre.

Entre los cursos disponibles están:

  • Karate
  • Judo
  • Preparación física para practicar atletismo y senderismo
  • Fútbol infantil y mixto
  • Danza 

Las inscripciones se realizarán del 21 al 24 de octubre en las instalaciones del parque.

