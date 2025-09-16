Cursos gratuitos impulsan a amas de casa y emprendedoras

-

Repostería, costura y arreglos florales son parte de los cursos que fortalecen a mujeres con herramientas para emprender.

Las instalaciones del anexo municipal se llenaron de entusiasmo con el inicio de los cursos dirigidos a amas de casa, madres solteras y personas que buscan emprender un negocio propio.

La iniciativa es organizada por la Dirección Municipal de la Mujer, con el objetivo de brindar herramientas para que las participantes logren ser autosuficientes en la elaboración de pasteles, costura, alimentos, manualidades y arreglos florales, entre otros oficios.

Elizabeth Solórzano sueña con su propia panadería mientras aprende a decorar pasteles. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Me siento muy feliz porque estoy aprendiendo el uso de la duya, esto me servirá para elaborar adornos para pasteles y panquecitos, ya que tengo el sueño de poner mi panadería", comentó Elizabeth Solórzano, vecina del sector El Zapote.

En la comunidad de El Arenal, por ejemplo, ya avanza el curso de arreglos florales. Las asistentes aprenden a diseñarlos desde cero, incorporando técnicas que les permitan crear piezas hermosas y originales.

"Siempre me ha llamado la atención la floristería, hoy quiero aprender mucho porque sueño también con montar un negocio, un sueño que todas compartimos en este lugar", dijo una de las participantes.

La Dirección Municipal de la Mujer ofrece cursos de manera gratuita. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

En los cursos que se imparten cada mes, el único requisito es llevar el material, ya que la comuna presta las instalaciones para todos los trabajos manuales con personal calificado.

Las autoridades locales, señalaron que estos cursos cuentan con el respaldo de la Oficina Municipal de la Mujer, el Intecap, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, lo que garantiza que las habilidades adquiridas tengan mayor validez y reconocimiento.

Cada flor en El Arenal es un paso más hacia un negocio propio. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Toma nota

Las autoridades municipales recordaron que las capacitaciones están abiertas a toda la población interesada. Para más información, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 6635-1818, extensiones 106, 146 o 147.