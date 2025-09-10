El éxito no es suerte: Aprende a emprender con este programa municipal.

-

Para todos aquellos vecinos que cuenten con una idea de negocio y no saben cómo empezar a hacer realidad sus sueños, acá tenemos las respuestas que estaban buscando

El Centro Municipal de Emprendimiento e Innovación de la municipalidad capitalina abrió las inscripciones para un programa de capacitación gratuito.

La invitación es para todos los emprendedores de la ciudad a aprovechar esta oportunidad. Las inscripciones cierran el 14 de septiembre y se deben de registrar en el siguiente enlace: ttps://forms.gle/qBvt7bNuotgyP4G49.

Los vecinos aprenden la forma segura de empezar su negocio. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Oportunidades

La capacitación forma parte de la visión de construir un lugar de oportunidades para todos, donde el éxito empresarial surge de estrategias bien planificadas, no simplemente de la suerte. Por ello se diseñó el programa integral para dar todas las herramientas necesarias para alcanzar sus metas.

A los emprendedores se les da la oportunidad de programar estrategias para que el éxito de su negocio sea pronto. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Además, al finalizar el taller, se crean oportunidades para impulsar los negocios de quienes participaron, con el proyecto conocido como La Estación del Emprendedor.

En ella, los emprendedores visitan diversas actividades en varios puntos de la ciudad, como Pasos y Pedales y otras actividades especiales, como fue el caso más reciente, en la Semana de Responsabilidad Social de la Universidad Rafael Landívar, Responsabilidad Social Universitaria.

El dato

Durante la capacitación se dominarán las técnicas para: