El éxito no es suerte: Aprende a emprender con este programa municipal.

Para todos aquellos vecinos que cuenten con una idea de negocio y no saben cómo empezar a hacer realidad sus sueños, acá tenemos las respuestas que estaban buscando
LEE TAMBIÉN: De un sueño infantil a una academia de arte: La historia de Banco de Arte
El Centro Municipal de Emprendimiento e Innovación de la municipalidad capitalina abrió las inscripciones para un programa de capacitación gratuito.
La invitación es para todos los emprendedores de la ciudad a aprovechar esta oportunidad. Las inscripciones cierran el 14 de septiembre y se deben de registrar en el siguiente enlace: ttps://forms.gle/qBvt7bNuotgyP4G49.
Oportunidades
La capacitación forma parte de la visión de construir un lugar de oportunidades para todos, donde el éxito empresarial surge de estrategias bien planificadas, no simplemente de la suerte. Por ello se diseñó el programa integral para dar todas las herramientas necesarias para alcanzar sus metas.
Además, al finalizar el taller, se crean oportunidades para impulsar los negocios de quienes participaron, con el proyecto conocido como La Estación del Emprendedor.
En ella, los emprendedores visitan diversas actividades en varios puntos de la ciudad, como Pasos y Pedales y otras actividades especiales, como fue el caso más reciente, en la Semana de Responsabilidad Social de la Universidad Rafael Landívar, Responsabilidad Social Universitaria.
El dato
Durante la capacitación se dominarán las técnicas para:
- Fortalecer tu modelo de negocio y generar ingresos reales desde el inicio
- Crear planes de crecimiento sostenible a largo plazo
- Uso de herramientas estratégicas para competir efectivamente en el mercado actual