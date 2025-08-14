Versión Impresa
Daddy Yankee y Mireddys González se reencuentran en la corte

  • Por Selene Mejía
14 de agosto de 2025, 17:25
Daddy Yankee y Mireddys González se vieron en la corte. (Fotos: AFP)

DY y su ex esposa se reunieron en Hato Rey por la demanda por $12 millones que el artista entabló contra Mireddys y su hermana. 

Ambos tuvieron que verse nuevamente las caras en un juzgado de Puerto Rico por la batalla legal que llevan para separar sus vidas y sus negocios tras su mediático divorcio del 2024  y un supuesto desfalco de parte de ella.

Daddy Yankee Mireddys González corte 2

Vestido con traje gris claro y con lentes de sol, el autor de "La gasolina" fue acompañado del licenciado Víctor Acevedo, abogado de la corporación El Cartel Records.

Según el diario local Primera Hora se trató de una vista preliminar establecida después de que Yankee y los representantes de El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., demandaran por $12 millones a Mireddys y a su hermana.

Daddy Yankee Mireddys González corte 1

Razón de la demanda

El motivo de la pelea es un supuesto fraude y abuso informático por los registros comerciales desaparecidos que citó el abogado de Yankee. Las hermanas González son acusadas de "intención deliberada de causarles daño" a los demandantes.

"Estamos solicitando al honorable tribunal que nos devuelvan cuatro años de registros que fueron borrados en los archivos de las corporaciones", dijo el abogado de Yankee pues ellas "no estaban autorizadas" para hacer ese tipo de movimientos.

  • Últimas noticias de Guatemala

