Danna García se reencuentra con su hijo en emotivo video

Luego de mucho tiempo alejada de su familia, de haber sido discriminada y tras tres pruebas que dieron positivo, Danna García por fin pudo reunirse con su familia.

La actriz celebró con sus seguidores el momento en el que pudo tener a su hijo, Dante, en sus brazos tras vencer al coronavirus.

La colombiana creyó que no vería la luz al final del túnel, al punto de dejar instrucciones acerca de cómo quería que su pequeño fuera criado, pero el mal momento y la angustia terminó.

Hace unas horas, Danna subió el clip donde se abraza con Dante por primera vez, tras su lucha contra el Covid-19.

Junto a la imagen escribió: "¡Gracias! mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante. Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este Virus. Mucha fuerza y bendiciones. Todo mi corazón hasta tu esquina"

El bebé gritó de emoción al ver a su madre, aunque algunas veces se mostró inquieto.

"Hola a todos, quería grabar este video porque siento que se los debo, hoy regreso con mi hijo después de muchísimo tiempo, estoy ilusionada, un poquito nerviosa porque no sé cómo va a reaccionar pero me pareció importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho, siento que se los debía, que tenía que compartirlo con ustedes. Gracias a todos los que me han apoyado y me acompañaron en este momento, los quiero mucho, han hecho de mi vida muy feliz y han sido mi mejor compañía", dijo en el video que subió a su cuenta de Facebook.

