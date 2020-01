Danna Paola se enoja y "huye" de la prensa en pleno aeropuerto

Danna Paola enfureció de nuevo cuando se encontraba en el aeropuerto de la ciudad de México. Esta vez, la jueza de La Academia no soportó a la prensa.

La cantante y actriz se dirigía a abordar un vuelo, mientras que un gran número de reporteros la siguió para consultarle sobre su polémico enfrentamiento con un participante del reality de canto de TV Azteca.

“No tengo nada que decir, voy tarde a mi vuelo, amores. ¡A ver, me dejan pasar! Pero no se empujen”, expresó Danna Paola, en medio de los micrófonos de los medios de comunicación.

Después, la actriz de la serie de Netflix, “Élite”, se tomó un tiempo para responder a los reporteros por las imágenes y videos que se han hecho virales, tras las duras palabras que tuvo contra el exalumno del reality, Gibrán.

Mira aquí el momento:

“Soy una mujer súper auténtica, ustedes me conocen de toda la vida. No tengo nada que decir, al contrario me reí muchísimo con los memes y todo”, manifestó.

Danna Paola agregó: “gracias por siempre apoyarme, yo creo que debemos ser más mujeres alzando la voz y más bien no me conocían enojada”, añadió.

Sin embargo, la actriz estalló cuando intentó abordar el avión y quedó atrapada entre una pared y un bote de basura. “¡Oigan! me dejan pasar. Luego por qué dicen que uno es grosero. Ve cómo se ponen ustedes”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram ❄️ Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 11 de Ene de 2020 a las 2:44 PST