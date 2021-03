Ante la pregunta de que si en algún momento de su vida había sido acosado, Fernando Del Solar sorprendió con su respuesta.

El actor y conductor Fernando del Solar reveló que él también fue víctima de acoso cuando recién iniciaba su carrera.

“Sí, por supuesto, y no sólo en México, en Argentina también, y con papeles menores y más chiquitos; una vez escuché decir a una persona: ‘es el sex business’. Yo decía: no, no, no. Estás equivocado. Nuestros papás se preocupaban por estas cosas, pero estas pasan en cualquier lugar”.

El actor se refirió a la presión que algunas personas sufren a cambio de un papel por favores sexuales: ´

“Hay esas tentaciones y esas posibilidades, incluso tú sabes que aquel o tal cual está por (acceder), son la reglas del juego también. ‘Si no aflojo es el camino largo’, dices, pero también si aflojas, vas a tener que aflojar siempre, porque el día que no lo hagas, te van a meter una patada y te van a mandar a volar, es algo que se comentan entre estas personas (que acosan)”.

“El tema son tus valores y que no los traiciones, si estas de acuerdo (con acceder a tener relaciones sexuales para obtener papeles) está bien. Adelanto, yo no te voy a juzgar, pero eso no iba conmigo; y sí surgió y hubo posibilidades”, agregó el actor y conductor argentino.

El famoso aconsejó no dejarse manipular, no quedarse callado y, antes de tomar la decisión, que se piense en las consecuencias y que esto ocurre en todos los ámbitos profesionales.

Con estas declaraciones, el argentino se une a muchas estrellas que han confesado haber sido víctimas de acoso o violación como Demi Lovato, Itatí Cantoral y Regina Blandón, entre otras.