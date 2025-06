Darwin Lom y el motivo de lanzar el penal a lo "Panenka"

-

En el momento de más tensión, cuando la presión estaba en lo más alto; el delantero Darwin Lom decidió hacer lo impensado: definir un penal a lo "Panenka".

MÁS FÚTBOL: Marc Crosas celebra gol de Guatemala mientras comentaba mundial de clubes

"Si no anota, acá lo tuviéramos colgado", bromeó Luis Fernando Tena en la conferencia de prensa posterior al triunfo de Guatemala sobre Canadá por la vía de los penales.

Madre mía los cojonazos de Darwin Lom — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 29, 2025

¿Por qué lo hizo? Esto fue lo que respondió: "No te voy a mentir, si la pienso no la hago. Fue no pensarla, solo hacerla, había mucha presión", afirmó para hacer valer su mote de "El Show Time".

"Esas son las oportunidades en las que uno tiene que hacer algo diferente y estampar un poco de su calidad. El portero estaba confiado y había que bajarlo. Estoy feliz", siguió.

Bueno pero el penal de Darwin Lom pic.twitter.com/Gu47SofFNd — 32 (@Elprofewily) June 29, 2025

Guatemala se instaló en las semifinales del torneo de selecciones más importante de la región. "Se hace historia. No solo somos 11 o 12 sino todos los que estamos jugando. Ahora vimos que nuestro compañero Kenderson le tocó después de tanto tiempo y partidazo que hizo", explicó.

Para Lom será clave mantener la humildad de cara a lo más importante: la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026.