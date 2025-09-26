Deceso de hombre provoca cierre vehicular en zona 9

-

Cierran el paso en zona 9 por un hombre fallecido.

Las autoridades mantienen cerrado el paso vehicular en el sector de la la 6ª calle, entre 4ª y 3ª avenidas de la zona 9.

El paso vehicular permanece cerrado mientras se realizan las diligencias correspondientes, lo que afecta la circulación en el área. El Ministerio Público (MP) fue notificado sobre el fallecimiento de un hombre en la vía pública. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.

Otros incidentes

En el Anillo Periférico, un vehículo de transporte pesado presentó fallas mecánicas y quedó detenido cerca de la colonia La Bethania, en el sentido que conduce del puente El Incienso hacia el puente El Naranjo. Se realizan trabajos para habilitar el tránsito en la zona.

En la 35 calle y 15 avenida de la zona 11, un cabezal con desperfectos mecánicos obstaculizó el paso, por lo que fue solicitada una grúa para su retiro. Además, un camión con fallas mecánicas bloqueó el carril derecho en el puente Belice, complicando la ruta hacia el barrio San Antonio; ya se trabaja en su movilización.

En la Avenida Reforma y 1ª calle de la zona 10, un motorista resultó herido en un percance de tránsito y recibe atención por parte de los Bomberos Municipales.

Un segundo percance que involucra un motorista atropellado se registra en la calzada Atanasio Tzul y 8ª calle de la zona 12; los Bomberos Municipales lo trasladaron a un centro asistencial.

Para el medio día de este viernes la PMT reporta el panorama del tránsito que involucra un hombre fallecido y dos heridos.



Amilcar Montejo/PMT

Cierre de vías para el domingo

Por otro lado, Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó que este domingo 28 de septiembre se realizará la fase número 4 del programa "Vidas en Ruta", en el Parque de la Industria.

Durante la actividad, motoristas recibirán capacitación y se efectuarán cierres en la pista izquierda de la 8ª calle, cercana a la avenida La Castellana, de 7:00 a 14:00 horas.