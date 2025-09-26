Ataque armado en ruta al Atlántico deja dos heridos y un capturado

-

El capturado intentó darse a la fuga al abordar un cabezal y amenazar al conductor para continuar la marcha.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a conductor que arrolla tres veces a motorista en zona 9 (video)

La noche del pasado jueves se registró un intercambio de disparos en el kilómetro 31 de la ruta al Atlántico, a la altura de la aldea Agua Caliente, jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso.

El ataque armado obligó a cerrar por completo el paso hacia el norte. Además, testigos reportaron que varios hombres descendieron de vehículos y dispararon con armas de alto calibre.

Capturado

Momentos después del ataque armado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de Abel "N", de 38 años, señalado de participar en el ataque; quien presuntamente efectuó disparos cerca del kilómetro 31 ruta al Atlántico, donde resultaron heridos dos hombres de 39 y 42 años. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial.

Tras el ataque el capturado obligó bajo amenazas al piloto de un cabezal a seguir su marcha para intentar escapar. (Foto: PNC)

Abel N fue detenido por agentes de la Comisaría 53 de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de una persecución en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de El Progreso.

Intentó fugarse

De acuerdo con el reporte policial, tras el ataque el capturado obligó bajo amenazas al piloto de un cabezal a seguir su marcha para intentar escapar. La persecución concluyó con su captura sin que el conductor del cabezal resultara herido.

En el operativo se le incautaron cuatro armas de fuego una carabina, tres armas, seis cargadores y 113 municiones de diferentes calibres, junto con la documentación de las armas. Además, en el lugar del ataque se localizaron dos camionetas con múltiples impactos de bala.

(Foto: PNC)

La PNC informó que el detenido quedó a disposición de investigadores y fiscales del Ministerio Público (MP) para continuar con las diligencias correspondientes.