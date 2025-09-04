"Son dos equipos muy parejos": La previa de El Salvador según El Bolillo

-

Calmado y con buenas sensaciones, así se presentó Hernán Darío Gómez, técnico de El Salvador, en la conferencia de prensa previo al duelo de las eliminatorias contra Guatemala, en donde aseguró que podría ser un partido cerrado.

"El futbol ahora es muy físico y sabemos que el duelo puede ser uno muy cerrado, porque Guatemala, dentro de su orden táctico, es un equipo fuerte y que no da muchos espacios, eso genera roces y en cancha sintética el juego es más rápido", aseguró el timonel colombiano.

El "Bolillo" también habló sobre la cancha: "Estamos acostumbrados a la grama natural, pero según pude ver, es una de las mejores canchas sintéticas que he visto, entonces eso no es excusa. Si lo que uno busca es clasificar al Mundial, tiene que superar cualquier adversidad y eso se los recalco a los jugadores".

El técnico colombiano aseguró que la gramilla sintética no será excusa para hacer un buen partido. (Foto: Rudy Martínez/Colaborador)

También aseguró que "no hay misterio, nosotros sabemos como juegan ellos y ellos cómo lo hacemos nosotros".

"Guatemala tiene casi tres años de trabajo con el profesor Tena, nosotros solo llevamos seis meses acá, pero cuando el árbitro pita, todo eso ya no cuenta. Son dos equipos muy parejos y esperamos estar finos de cara al marco, que es algo que nos ha faltado", sentenció.