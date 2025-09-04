El Salvador ya realizó el reconocimiento de cancha del Cementos Progreso

-

En el último paso antes de encarar su duelo frente a la Selección Nacional de Guatemala, El Salvador tuvo la oportunidad de hacer el reconocimiento de cancha del estadio Cementos Progreso, para terminar de acostumbrarse a la gramilla sintética.

Con sonrisas en la cara y un ambiente bastante alegre, los seleccionados salvadoreños realizaron algunos ejercicios sobre el césped del coloso de la zona 6 capitalina, en la que la prensa tuvo acceso en los primeros minutos.

El "Bolillo" Gómez se mantuvo en el círculo central, mientras observaba a los suyos entrenar. (Foto: Rudy Martínez/Colaborador)

Por su parte, Hernán el "Bolillo" Gómez, un viejo conocido del medio nacional, se paró en el centro del campo y se la pasó platicando junto a su asistente técnico, mientras ambos observaban los diferentes puntos del estadio, en donde se espera que este jueves haya una fiesta.

Los salvadoreños saben que no parten como los grandes favoritos, pero también están conscientes que ganar el duelo sería como dar un golpe sobre la mesa en un grupo que se comparte con Panamá y Surinam.