¡Atención! Declaran alerta epidemiológica por tos ferina en Suchitepéquez

El primer caso de tos ferina en Suchitepéquez corresponde a una niña de 2 años.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo en el departamento de Suchitepéquez declaró alerta epidemiológica a nivel departamental por tos ferina (B. Pertusis).

Esta medida ha sido tomado con carácter preventivo y de respuesta inmediata, con el objetivo de reducir la transmisión, proteger a la población infantil y evitar brotes mayores en dicho departamento, según indicaron las autoridades.

El primer caso de tos ferina en Suchitepéquez fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Salud (DLNS) y corresponde a una niña de 2 años, residente del municipio de San Pablo Jocopilas, añadió por medio de un comunicado el Ministerio de Educación.

Asimismo, se señaló que se han identificado, con este, seis casos sospechosos en ese departamento.

Con la confirmación de la alerta epidemiológica departamental, se hace énfasis especial en los municipios circunvecinos a San Pablo Jocopilas:

Santo Tomás La Unión

San Antonio Suchitepéquez

Samayac

San Bernardino

Mazatenango

Zunilito

San Francisco Zapotitlán

Pueblo Nuevo

Seis casos sospechosos de tos ferina acumula Suchitepéquez. (Foto ilustrativa: istock)

¿Qué es la tos ferina?

La tos ferina es una enfermedad respiratoria que fácilmente se contagia a las demás personas, afectando principalmente a los niños menores de 5 años, a quienes les podría ocasionar complicaciones graves si no se detecta y trata oportunamente.

Las autoridades recomiendan completar el esquema de vacunación en los menores de edad, especialmente la vacuna pentavalente. También, evitar el contacto con personas que presenten tos persistente, dificulta respiratoria o vómitos posteriores a la tos.

Además, solicitan mantener medidas de higiene respiratoria, como cubrirse la boca al toser o estornudar y lavarse las manos constantemente.

Asimismo, evitar la automedicación si presenta algunos síntomas, por lo que se recomienda acudir inmediatamente al servicio de salud más cercano.

La Dirección Departamental de Educación ha coordinado acciones a seguir con la Dirección de Redes Integradas de los Servicios de Salud de Suchitepéquez.