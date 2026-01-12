Detectan primer caso de sarampión en la capital

El paciente es un menor de 14 años, quien pasó las fiestas de fin de año en Atitlán.
El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de sarampión en la capital.
Se trata de un adolescente de 14 años que pasó las fiestas de fin de año en Santiago Atitlán. Este sería el sexto caso, a nivel nacional, relacionado con una actividad religiosa que se realizó 10 al 14 de diciembre de 2025 en dicho lugar.
El caso fue detectado por un médico privado que notificó al Ministerio de Salud, por lo que el personal de salud visitó a la familia para confirmar el resultado.
"En este contexto, se activaron todos los equipos de respuesta inmediatos para darle seguimiento a todos los contactos del menor", confirmó la doctora Ericka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación MSPAS.
Gaitán reitera la importancia de la vacunación, cuyo esquema nacional incluye dos dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola).
La primera dosis debe ser administrada al año y la segunda dosis a los 18 meses.
Las autoridades hacen un llamado a los padres y al sector educativo para tomar en cuenta que cualquier situación de salud debe ser reportada.