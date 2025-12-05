Tres municipios de Quiché son declarados libres de pisos de tierra

-

Gobernante enfatiza que un piso nuevo mejora la calidad de vida de las personas.

El Gobierno declaró a de tres municipios de Quiché libres de pisos de tierra, como parte de la iniciativa interinstitucional Mano a Mano.

Los municipios beneficiados son Chajul, San Juan Cotzal y Patzité, los cuales fueron reconocidos oficialmente por haber sustituido los pisos de tierra en los hogares priorizados dentro de una estrategia gubernamental de combate a la pobreza y la malnutrición.

En la gira participaron el presidente Bernardo Arévalo y ministro de Desarrollo Social, quienes informaron que el proyecto Mano a Mano busca enfrentar de manera estructural dos de los mayores desafíos históricos del país, que son la pobreza multidimensional y la malnutrición.

La iniciativa se desarrolló en el municipio de San Juan Corzal. (Foto: Archivo / Soy502)

Según las autoridades la iniciativa es liderada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y se complementa con el trabajo coordinado de once instituciones del Organismo Ejecutivo.

La intervención se centra en los 114 municipios con tienes los mayores índices de exclusión social, seleccionados con base en criterios técnicos como pobreza extrema, inseguridad alimentaria y prevalencia de desnutrición crónica, precisó el Mides.

Asimismo, la estrategia articula acciones en nueve dimensiones clave: vivienda saludable, salud, educación, servicios básicos, agricultura familiar, gobernanza territorial y comunicación para el cambio social.

Para garantizar la transparencia y la adecuada focalización de los beneficios, la selección de las familias se realiza a través del Registro Social de Hogares, una herramienta desarrollada por el Mides.

Durante su gira por Quiché, el presidente Bernardo Arévalo destacó el impacto que este tipo de intervenciones tiene en la vida de las familias rurales.

"Sustituir un piso no es una obra menor porque sus resultados son gigantes, un piso digno es esencial para proteger la salud de los niños y las niñas", señaló.

El presidente Bernardo Arévalo visitó a las comunidades beneficiadas. (Foto: SCSP / Soy502)

El mandatario agregó que "es importante para darle seguridad a las madres, es clave para evitar enfermedades y todo junto lo hace importante para transformar el hogar desde adentro del hogar mismo".

Asimismo, enfatizó que un piso nuevo genera condiciones para mejorar la calidad de vida y liberar tiempo para otras actividades productivas.

"A partir de hoy esa fuerza, esa energía, ese tiempo que las familias antes consumían en lidiar con un piso de tierra, ahora pueden dirigirlas a crecer, a trabajar, a educarse, a emprender, a producir, a cuidarse y a vivir con más tranquilidad", afirmó el mandatario.