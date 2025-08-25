Gobierno afirma haber gastado Q93.8 millones en centros de salud

-

Gobierno estima avanzar con más proyectos antes de que finalice el año.

Autoridades gubernamentales informaron sobre la implementación proyectos con los que buscan mejorar y acercar los servicios de salud a la población, entre los que resaltan construcción de infraestructura, dotar de pisos de cemento a poblaciones vulnerables e inauguración de farmacias sociales.

José Donato Camey, viceministro de Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), informó que durante el periodo 2024-2025 se ha llevado cabo la construcción de 32 obras para fortalecer el sistema de salud.

Se trata de 32 puestos de salud y un centro de salud en los cuales se invirtieron Q93.8 millones y con los cuales se espera beneficiar a unas 176 mil personas, asimismo, en el mismo periodo se llevaron a cabo 23 remozamientos en infraestructura.

Las autoridades también han invertido en farmacias públicas. (Foto: SCSP / Soy502)

Según los datos proporcionados por el viceministro, se remozaron puestos y centros de salud, centro de atención permanente y centros de atención integral materno infantil en cinco departamentos, se invirtieron Q20.9 millones y se beneficiarán a 97 mil personas.

Bernardo Arévalo informó que en lo que resta del año se espera construir otros 15 puestos de salud distribuidos en todo el país, asimismo, informó que este lunes fue inaugurada una farmacia social

"Estamos llevando medicamentos de calidad con las farmacias públicas. Hoy se inaugurará una farmacia con un inventario especial y mayor. Estamos con la intención de inaugurar 10 grandes farmacias en el país este año", afirmó el mandatario.

Arévalo agregó que con esta acción esperan que las personas no solo tengan acceso a medicamentos a precios accesibles, sino que estos también sean de calidad y satisfagan las necesidades de la población.

Mientras que el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, informó que San Juan Ermita, Chiquimula se convertirá en los próximos días en el tercer municipio libre de pisos de tierra. Se espera que al finalizar el año sean 10 municipios.

El ministro detalló que en dicho municipio se han beneficiado a más de tres mil familias, lo cual calificó como un "acto de justicia social en una de las regiones más golpeadas por la pobreza".

Guatemala espera que al finalizar el año sean declarados diez municipios libres de pisos de tierra. (Foto: SCSP / Soy502)

Pinto indicó que para que las personas comprendan la dimensión de este proyecto "estudios demuestran que tener un piso de concreto reduce en 49% los casos de diarrea, en un 78% las infecciones parasitarias y en un 81% la anemia infantil".

Datos del Ministerio de Desarrollo Social precisan que en lo que van del año el proyecto Mano a Mano ha logrado la construcción de 25 pisos de concreto y se espera que para finalizar el año sean 45 mil los hogares libres de piso de tierra.