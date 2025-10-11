Decomisan un arsenal de armas de fuego en Escuintla

Autoridades reportaron el decomiso de 393 kilos de cocaína.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo en la zona 3 de Escuintla.
En el lugar fue localizada una cantidad, aún no definida, de armas de fuego de diferentes calibres.
También se encontraron radios portátiles, entre otros ilícitos.
Hasta ahora, 12 personas han sido capturadas, pero el operativo continúa.