Decomisan un arsenal de armas de fuego en Escuintla

#Urgente



12 capturados y un arsenal decomisado en Escuintla



Policías de la comisaría 31, en un operativo estratégico desarrollado en Escuintla, localizaron una cantidad aún no determinada de armas de fuego de diferentes calibres.



Acción policial en desarrollo, se ampliará. pic.twitter.com/xEq51drGgW