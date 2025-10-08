Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Decomisan más de 100 mil pares de zapatos deportivos

  • Por Jessica González
08 de octubre de 2025, 11:35
La mercancía fue puesta a disposición de las autoridades. (Foto: Shutterstock)

La mercancía fue puesta a disposición de las autoridades. (Foto: Shutterstock)

La mercadería fue valorada en más de Q5 millones. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! Estas actividades generarán mayor tránsito en octubre

Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con miembros de la COINCON y representantes de marcas en Guatemala, efectuaron 96 decomisos, sumando un total de 181,464 pares de zapatos deportivos y tenis.

La mercancía fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo a la aduana, el valor de los productos asciende a Q5,817,429.88.

Este tipo de acciones están relacionadas con ilícitos de violación a la propiedad intelectual, referente a los derechos de marca. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar