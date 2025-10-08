Decomisan más de 100 mil pares de zapatos deportivos

La mercadería fue valorada en más de Q5 millones.
Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con miembros de la COINCON y representantes de marcas en Guatemala, efectuaron 96 decomisos, sumando un total de 181,464 pares de zapatos deportivos y tenis.
La mercancía fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
De acuerdo a la aduana, el valor de los productos asciende a Q5,817,429.88.
Este tipo de acciones están relacionadas con ilícitos de violación a la propiedad intelectual, referente a los derechos de marca.