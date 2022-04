Defensa de Amber Heard muestra material de arranque de violencia de Johnny Depp

La defensa de Amber Heard mostró este día fotos y videos donde Johnny Depp aparece bajo el efectos del alcohol y las drogas, entre ellas una escena violenta que se desarrolla en la cocina de la casa de la pareja.

En el clip que Amber Heard grabó con una cámara que colocó en una mesa Johnny Depp ingresa al lugar maldiciendo, pateando los muebles y golpeando los gabinetes en busca de una copa para servirse vino. Los abogados mostraron ante el jurado el episodio de ira.

Johnny depp se sirve vino. (Foto: Oficial)

"¿Qué pasó?, Nada pasó esta mañana ¿lo sabes?", dijo Amber.

"¿Estabas aquí?". contestó Johnny,

"No", respondió ella.

"Entonces nada te pasó a ti esta mañana", dijo Depp.

"Acababa de despertar y fuiste tan dulce y gentil conmigo, ni siquiera peleamos esta mañana, todo lo que hice fue decir 'perdón'", respondió ella.

"¿Algo te pasó a ti esta mañana? ¡no lo creo!", contestó Depp mientras quebró un vaso.

"Si quieres ver loco, yo te voy a enseñar loco, aquí está tu loco, todos los locos, tú estás loca", contestó Depp mientras se servía una copa de vino hasta llenarla.

"¿Te tomaste todo esto esta mañana?", le preguntó mientras señalaba la botella vacía, en ese momento él se dio cuenta que ella lo estaba grabando, tomó la cámara y la lanzó.

"¿Apuntaste esa m... hacia mi, hija de P...?", le preguntó Depp. "Tú estabas destruyendo cosas", le contestó ella. "¿Adiós", dijo Johnny y se marchó.

El abogado preguntó a Johnny sobre el video y él dijo: "Ser grabado ilegalmente por tu pareja encaja bastante con el resto de las fotografías"... aparentemente haciendo referencia a las otras pruebas presentadas en la corte.

Depp admitió haber golpeado "un par de gabinetes", pero dijo que no golpeó a Amber durante el incidente.

También se le preguntó a Johnny si se serviría una "mega porción" de vino tinto... pero dijo que solo era un vaso "grande".

Además de este material se reveló un chat que Johnny entabló con el actor Paul Bettany donde ambos hablaban de Heard que decía:

"Quememos a Amber", escribió Depp.

"Lo he pensado y no creo que debamos quemar a Amber, es una encantadora compañía y agradable a lo ojos, además no estoy seguro de que sea una bruja". contestó Bettany.

"Ahoguémosla antes de quemarla, yo &%$... su cuerpo quemado luego para asegurarme que está muerta", Respondió Depp.

"Mis pensamientos enteros, asegurémonos primero antes de decir que es una bruja" contestó Paul.

(Foto: Oficial)

Luego de esto, se publicaron algunos audios donde se escucha a Depp quejarse como un animal herido durante un vuelo, además de vomitar, la defensa de Heard afirmó que sonaba como alguien bajo los efectos de sustancias.

En otro momento se reveló una fotografía donde se ve a Johnny "apagado", tras haber consumido drogas, según los abogados. Ante esto Depp afirmó que solo estaba "dormido".

En la imagen aparece sentado con las piernas cruzadas sosteniendo un vaso con helado que ya está derretido y se derramó en su pantalón y en el suelo.

(Foto: Oficial)

