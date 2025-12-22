Mujer muere en carretera cuando iba a una posada

La mujer fue atropellada por un vehículo cuando se dirigía a la casa de una vecina para participar en una posada.
Rosa Amelia Hernández, de 35 años, perdió la vida tras ser atropellada en la carretera que comunica con la aldea Switch Quebradas con Los Cerritos, en Izabal por donde caminaba cuando se dirigía a una posada en casa de una vecina.
De acuerdo con reportes de las autoridades, un conductor en estado de ebriedad impactó a la víctima, provocando su muerte de manera instantánea. Junto al cuerpo fue localizada una niña de aproximadamente 8 años, quien era hija de la fallecida y resultó ilesa.
Mientras que el conductor del vehículo de dos ruedas fue atendido por Bomberos Voluntarios de la 73 compañía en el otro extremo de la vía.
La Policía Nacional Civil acordonó la zona en espera del Ministerio Público y minutos después, el conductor presunto responsable de la tragedia, fue trasladado a un centro asistencial bajo resguardo policial.
Piden justicia
Curiosos que se acercaron a la escena comentaron que emanaba un fuerte olor a alcohol y se veía desorientado.
Por su lado, parientes de Rosa Amelia exigieron justicia y dijeron que ella estaba participando en las tradicionales posadas y precisamente se dirigía a esa actividad cuando ocurrió el percance.