Congestión vehicular afecta el paso en Calzada Roosevelt y ruta Interamericana

Autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y utilizar vías alternas para evitar retrasos.

Al mediodía de este lunes 22 de diciembre se registraron serias dificultades en la movilidad vehicular en distintos puntos; luego de un hecho armado ocurrido en el bulevar Liberación, en la zona 12, con dirección al oriente. Según informó La Policía Municipal de Tránsito de Mixco (PMT) Mixco

Tras el incidente ocurrido esta mañana, las autoridades de tránsito cerraron dos carriles en el área afectada, lo que generó una reducción significativa del paso vehicular y posterior congestión sobre la ruta Interamericana y la calzada Roosevelt.

Complicaciones en la circulación de ruta Interamericana y Calzada Roosevelt debido a ataque armado en bulevar Liberación frente a IGSS Pamplona, zona 12 de Guatemala hacia Oriente. #TránsitoMixco pic.twitter.com/mI02Q2CEZZ — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) December 22, 2025

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el congestionamiento podría afectar El Trébol, la calzada Aguilar Batres, la avenida Bolívar y otros tramos de la calzada Roosevelt.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus recorridos y optar por rutas alternas.

Sobre el ataque armado

La mañana de este lunes, Bomberos Municipales reportaron un incidente armado ocurrido en el bulevar Liberación, a la altura de la 15 avenida de la zona 12. En el lugar, una persona resultó herida por proyectil de arma de fuego.

(Foto: Bomberos Municipales)

De acuerdo con información preliminar, se trata de un hombre de 28 años que presenta una herida en el tórax, por lo que fue estabilizado y trasladado de emergencia a la unidad de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde ingresó en estado delicado.