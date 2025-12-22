La cinta del momento: "Avatar 3" arrasa en taquilla

-

"Avatar: Fuego y ceniza" se convirtió en la película número 1 el fin de semana.

La cinta recibió 345 millones de dólares, con un gran éxito, detrás de "Avatar: El sentido del agua", que debutó hace tres años con unos ingresos mundiales de 441,6 millones de dólares. Todo apunta a que "Fuego y ceniza" se mantendrá muy bien en semanas venideras.

Eso sí, Cameron dejó caer hace poco que la película tendría que ser una de las 10 más taquilleras de todos los tiempos para que Disney acceda a hacer 'Avatar 4'. Personalmente, creo que no es más que una medida de presión y que la tercera entrega tendría que ser un tremendo batacazo para que no volvamos a Pandora, pero habrá que estar atentos.

De los 345 millones conseguidos hasta ahora por 'Avatar 3', 88 pertenecen a los ingresos conseguidos en los cines norteamericanos, mientras que ha conseguido 257 millones en el resto del mundo.

