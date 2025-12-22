Así queda el calendario escolar el 2026 para establecimientos públicos y privados

-

Inscripciones, asuetos y cierre de clases variarán según la modalidad y el tipo de establecimiento.

El Ministerio de Educación confirmó este lunes 22 de diciembre las fechas que marcarán el ciclo escolar 2026 para los centros educativos públicos y privados del país.

El calendario es una referencia para la planificación de clases, evaluaciones y actividades académicas en todos los niveles.

Sector Público

En el sector público, el proceso de inscripción y actualización de datos en el Sistema de Registros Educativos (Sire) continuará a partir del 19 de enero, mientras que el inicio oficial de clases está previsto para el 2 de febrero, según el del Acuerdo Ministerial 4817-2025.

Durante febrero se desarrollarán evaluaciones de recuperación y, como cada año, se contempla el asueto por Semana Santa entre finales de marzo y principios de abril.

La evaluación de graduandos se aplicará entre junio y agosto, y las actividades escolares cerrarán en noviembre, con fechas diferenciadas según la modalidad de estudio.

Calendario escolar 2026

19 de enero: Apertura y actualización de inscripciones en el Sistema de Registros Educativos (Sire).

2 de febrero: Inicio del ciclo escolar en todos los niveles y modalidades (plan diario, anual y fin de semana).

11 al 15 de febrero: Evaluaciones de recuperación.

30 de marzo al 5 de abril: Asueto oficial por Semana Santa.

6 de abril: Cierre de inscripciones ordinarias en el Sire.

1 de mayo: Asueto por el Día Internacional del Trabajo.

1 de junio al 31 de agosto: Aplicación de la evaluación de graduandos 2026.

18 de julio: Asueto por aniversario del Ministerio de Educación.

10 al 14 de septiembre: Actividades por fiestas patrias.

2 al 6 de noviembre: Programa Mi Escuela Feliz.

13 de noviembre: Último día de actividades para plan diario anual.

14 y 15 de noviembre: Último día de actividades para plan fin de semana.

El ciclo escolar 2026 ya tiene fechas definidas para el sector público y privado. (Foto: Archivo/Soy502)

Sector Privado

Para los centros privados, cooperativos y municipales, el ciclo lectivo comenzará antes.

El período académico arrancará el 2 de enero y las clases iniciarán el 12 del mismo mes.

El calendario incluye un receso de medio año en junio, la práctica supervisada para estudiantes graduandos a partir de septiembre y el cierre de clases en octubre.

Las autoridades educativas establecieron que cada establecimiento será responsable de cumplir con el cronograma y reportar su desarrollo a la supervisión correspondiente, según el del Acuerdo Ministerial 4818-2025.

