Las mejores del mundo: FIFA publica su último ranking de selecciones del 2025

La más reciente actualización del ranking mundial de la FIFA en 2025 confirma a España en lo más alto de la clasificación. El combinado nacional aventaja a Argentina, selección con la que se medirá el próximo mes de marzo en la Finalissima, el duelo que enfrenta a las campeonas de Europa y Sudamérica.
El equipo español, bajo la dirección de Luis de la Fuente, conserva un total de 1877,18 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se mantiene muy cerca con 1873,33. Francia, por su parte, ocupa el tercer lugar del escalafón con 1870 puntos, cerrando así el podio.
El resto de las posiciones de honor tampoco presenta variaciones. Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia completan el grupo de las diez mejores selecciones del mundo, según la FIFA.
Clasificación:
- España: 1877 pts.
- Argentina. 1873 pts.
- Francia: 1870 pts.
- Inglaterra: 1834 pts.
- Brasil: 1760 pts.
- Portugal: 1760 pts.
- Países Bajos: 1756 pts.
- Bélgica: 1730 pts.
- Alemania: 1724 pts.
- Croacia: 1716 pts.