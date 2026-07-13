Definen horario para la gran final de la Supercopa Bantrab

Tras conocer a los finalistas, este lunes se realizó el congreso técnico de la Supercopa Bantrab 2026, en el que quedaron confirmados la fecha, el horario y los últimos detalles para la cita por el título entre Antigua y Aurora.
OTRAS NOTICIAS: Más leyendas se suman para la despedida del "Moyo" Contreras
El compromiso se disputará el sábado 18 de julio a las 6:00 de la tarde en el estadio Cementos Progreso, que abrirá sus puertas con aforo completo para recibir a las aficiones de ambos clubes.
Durante la reunión, celebrada en la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, se coordinaron aspectos logísticos, la distribución de boletos, protocolos de seguridad y la operación del evento. En representación de Antigua asistió Juan Leonel García, mientras que Aurora estuvo representado por su gerente, Selvyn Ponciano.
Además, se anunció la realización de un "Día de Medios", donde jugadores y entrenadores atenderán a los medios de comunicación previo al encuentro. También se dieron a conocer los incentivos para el campeón, ya que el Grupo Financiero Bantrab entregará un premio económico destinado al fortalecimiento de la infraestructura del club ganador y al desarrollo de sus fuerzas básicas.