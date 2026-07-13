Definen horario para la gran final de la Supercopa Bantrab

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Tras conocer a los finalistas, este lunes se realizó el congreso técnico de la Supercopa Bantrab 2026, en el que quedaron confirmados la fecha, el horario y los últimos detalles para la cita por el título entre Antigua y Aurora.

El compromiso se disputará el sábado 18 de julio a las 6:00 de la tarde en el estadio Cementos Progreso, que abrirá sus puertas con aforo completo para recibir a las aficiones de ambos clubes.

Durante la reunión, celebrada en la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, se coordinaron aspectos logísticos, la distribución de boletos, protocolos de seguridad y la operación del evento. En representación de Antigua asistió Juan Leonel García, mientras que Aurora estuvo representado por su gerente, Selvyn Ponciano.

Selvyn Ponciano, de Aurora, y Juan García, de Antigua, estuvieron presentes en la reunión. (Foto: Deportes Bantrab)

Además, se anunció la realización de un "Día de Medios", donde jugadores y entrenadores atenderán a los medios de comunicación previo al encuentro. También se dieron a conocer los incentivos para el campeón, ya que el Grupo Financiero Bantrab entregará un premio económico destinado al fortalecimiento de la infraestructura del club ganador y al desarrollo de sus fuerzas básicas.