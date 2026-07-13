Más leyendas se suman para la despedida del "Moyo" Contreras

La lista de invitados para el partido de despedida de José Manuel Contreras continúa creciendo. Comunicaciones confirmó de manera oficial la presencia de cinco exfutbolistas que acompañarán al histórico capitán crema en una noche especial que rendirá homenaje a una de las máximas figuras de la institución.
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Freddy Thompson, Wilson Lalín, Erick Miranda, Martín Machón y Edgar Eladio Estrada son los nombres que se unen al grupo de leyendas que compartirán el terreno de juego con Contreras en el encuentro de exhibición. Ellos se unen a otros invitados como Jean Márquez, Rigoberto Gómez, Carlos Castrillo, Carlos Figueroa, Michael Umaña, Joel Benítez, Agustín Herrera y Juan José Paredes.
El homenaje se disputará el viernes 17 de julio (8:00 de la noche) en el estadio Cementos Progreso, donde el actual plantel de Comunicaciones se enfrentará a "Los Amigos del Moyo", un equipo integrado por excompañeros con quienes compartió vestuario tanto en el conjunto albo como en la Selección Nacional.
El evento estará abierto al público y los aficionados que deseen ser parte de esta histórica despedida ya pueden adquirir sus boletos a través del sitio oficial de Comunicaciones.