¡Es oficial! La Liga Nacional revela las fechas y horarios de los cuartos de final

La Liga Nacional, tras una reunión este martes por la tarde, determinó los días y horarios para las llaves de cuartos de final del torneo Apertura 2025. Para los duelos de ida habrá acción durante 3 días.

El calendario tuvo que ser modificado debido a la participación de Xelajú en la final de la Copa Centroamericana 2025, cuya vuelta se juega este miércoles y coincidía con lo planeado originalmente.

Las emociones se abrirán en Jutiapa este sábado, donde Mictlán le hará los honores al ganador de la fase de clasificación, Municipal (3:00 p. m.) y por la noche (8:00) Malacateco recibirá a Aurora.

Achuapa y Mixco jugarán el domingo (3:00 p. m.), mientras que el encuentro entre los chivos y Antigua se disputará el lunes 8 de diciembre, en horario nocturno (8:00).

Los cuatro semifinalistas se conocerán entre el miércoles 10 y jueves 11 cuando se solventen los choques de vuelta. Serán dos partidos por día.

Siguiendo el plan de partidos fin y mitad de semana, salvo la final, la siguiente ronda jugará la ida entre 13 y 14 de diciembre y la vuelta entre el 17 y 18 de diciembre.

Solo en la batalla decisiva por el título habrá semana larga, por lo que el primer asalto será el 20 o 21 de diciembre y el definitivo el 27 o 28 de diciembre. En estas últimas fechas conoceremos al campeón.

Así se jugará:

Ida

Sábado 6

Mictlán - Municipal 3:00 p. m.

Malacateco - Aurora 7:00 p. m.

Domingo 7

Achuapa - Mixco 3:00 p. m.

Lunes 8

Xelajú - Antigua 8:00 p. m.

Vuelta

Miércoles 10

Aurora - Malacateco 2:00 p. m.

Municipal - Mictlán 8:00 p. m.

Jueves 11

Mixco - Achuapa 3:00 p. m.

Antigua - Xelajú 8:00 p. m.