¡Es oficial! La Liga Nacional revela las fechas y horarios de los cuartos de final

La Liga Nacional, tras una reunión este martes por la tarde, determinó los días y horarios para las llaves de cuartos de final del torneo Apertura 2025. Para los duelos de ida habrá acción durante 3 días.
El calendario tuvo que ser modificado debido a la participación de Xelajú en la final de la Copa Centroamericana 2025, cuya vuelta se juega este miércoles y coincidía con lo planeado originalmente.
Las emociones se abrirán en Jutiapa este sábado, donde Mictlán le hará los honores al ganador de la fase de clasificación, Municipal (3:00 p. m.) y por la noche (8:00) Malacateco recibirá a Aurora.
Achuapa y Mixco jugarán el domingo (3:00 p. m.), mientras que el encuentro entre los chivos y Antigua se disputará el lunes 8 de diciembre, en horario nocturno (8:00).
Los cuatro semifinalistas se conocerán entre el miércoles 10 y jueves 11 cuando se solventen los choques de vuelta. Serán dos partidos por día.
Siguiendo el plan de partidos fin y mitad de semana, salvo la final, la siguiente ronda jugará la ida entre 13 y 14 de diciembre y la vuelta entre el 17 y 18 de diciembre.
Solo en la batalla decisiva por el título habrá semana larga, por lo que el primer asalto será el 20 o 21 de diciembre y el definitivo el 27 o 28 de diciembre. En estas últimas fechas conoceremos al campeón.
Así se jugará:
Ida
Sábado 6
Mictlán - Municipal 3:00 p. m.
Malacateco - Aurora 7:00 p. m.
Domingo 7
Achuapa - Mixco 3:00 p. m.
Lunes 8
Xelajú - Antigua 8:00 p. m.
Vuelta
Miércoles 10
Aurora - Malacateco 2:00 p. m.
Municipal - Mictlán 8:00 p. m.
Jueves 11
Mixco - Achuapa 3:00 p. m.
Antigua - Xelajú 8:00 p. m.