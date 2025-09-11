Deliciosos cangrejos de río empanizados en casa

-

Receta práctica de cangrejos de río empanizados. Crujientes, sabrosos y listos en minutos para disfrutar en familia.



Antes de que se sirva el plato fuerte en casa, las entradas ayudan a calmar la impaciencia de los comensales, a la vez que contribuyen a mantener la charla y la distracción.

Los cangrejos de río a la venta en mercados de la región, según la temporada, figuran entre las opciones destinadas a sorprender a los amantes de los mariscos y demás productos del mar.





Retirá los ajos y agregá los cangrejos para freírlos durante 5 minutos aproximadamente.

Asimismo, son recordados en varios hogares cuando se buscó innovar las recetas a comienzos de la presente década.

Según comentan quienes ya lo probaron, los cangrejos son similares a las jaibas procedentes de la costa caribeña, pero con diferente sabor.





Empanizá los cangrejos para que tomen consistencia y sabor.

Para prepararlos, se necesita contar con los siguientes ingredientes:

1 libra de cangrejo de río

4 dientes de ajo

1 taza de harina

Empanizador de su preferencia

Aceite en abundancia

Procedimento

Lava los cangrejos de río y luego procedé a empanizarlos.

Podés dejarlos en reposo por algunos minutos para que tomen el sabor de la harina.

Poné a hervir el aceite en una sartén.

En recipiente aparte machacá los ajos y agrégalos al aceite hirviendo para que también tomen el olor y el sabor.

Cuando estén bien dorados, podés agregar los cangrejos ya empanizados.

Déjalos durante 5 minutos en el aceite, dándoles vuelta para que se doren en ambos lados.

Y listo, puedes servir con una salsa o guacamole.