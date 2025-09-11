Deliciosos cangrejos de río empanizados en casa

Receta práctica de cangrejos de río empanizados. Crujientes, sabrosos y listos en minutos para disfrutar en familia.
Antes de que se sirva el plato fuerte en casa, las entradas ayudan a calmar la impaciencia de los comensales, a la vez que contribuyen a mantener la charla y la distracción.
Los cangrejos de río a la venta en mercados de la región, según la temporada, figuran entre las opciones destinadas a sorprender a los amantes de los mariscos y demás productos del mar.
Asimismo, son recordados en varios hogares cuando se buscó innovar las recetas a comienzos de la presente década.
Según comentan quienes ya lo probaron, los cangrejos son similares a las jaibas procedentes de la costa caribeña, pero con diferente sabor.
Para prepararlos, se necesita contar con los siguientes ingredientes:
- 1 libra de cangrejo de río
- 4 dientes de ajo
- 1 taza de harina
- Empanizador de su preferencia
- Aceite en abundancia
Procedimento
Lava los cangrejos de río y luego procedé a empanizarlos.
Podés dejarlos en reposo por algunos minutos para que tomen el sabor de la harina.
Poné a hervir el aceite en una sartén.
En recipiente aparte machacá los ajos y agrégalos al aceite hirviendo para que también tomen el olor y el sabor.
Cuando estén bien dorados, podés agregar los cangrejos ya empanizados.
Déjalos durante 5 minutos en el aceite, dándoles vuelta para que se doren en ambos lados.
Y listo, puedes servir con una salsa o guacamole.