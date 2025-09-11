¡Sabor que enamora! El Bachá y su aroma inconfundible de generaciones

-

Sumérgete en la tradición de Alta Verapaz con el Bachá y aprende la receta ancestral de este platillo de tilapia en hojas, cocinado sobre brasas

Las familias altaverapacenses disfrutan de recetas que mantienen viva la tradición culinaria de sus municipios. Entre ellas sobresale el Bachá, un platillo ancestral preparado en hojas de maxán y Santa María, cocinado lentamente sobre brasas.

El nombre significa "envuelto en hojas" o "cocinado en cenizas", y encierra el sabor de la tilapia rellena con chile cobanero, pepita molida y tomate, una combinación que resalta por sus aromas y texturas.

La tilapia es el ingrediente central de este platillo típico. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Municipios como Santa María Cahabón, Lanquín, Tamahú, Tucurú y Panzós conservan esta práctica, que suele servirse con tamalitos de maíz, especialmente en las fiestas de Independencia.

Ingredientes

Para elaborar este platillo, necesitarás 5 tilapias de media libra, 4 tomates, 1 cucharada de chile cobanero molido, media taza de pepita molida, 10 hojas de Santa María, hojas de maxán y sal al gusto.

En algunas cocinas, el Bachá se combina con carne, pollo y otros ingredientes. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Preparación

Primero se lavan las hojas de maxán y Santa María, que servirán para envolver el platillo. La tilapia se limpia, se descama y se hacen incisiones laterales para facilitar la cocción. Aparte, se prepara el relleno con tomate picado, chile cobanero, pepita molida y sal.

El pescado condimentado se envuelve en las hojas y se coloca bajo un comal de barro o directamente sobre cenizas, cubriéndolo con brasas. Se deja cocinar a fuego lento durante 30 minutos por cada lado, hasta que las hojas tomen un tono dorado.

El Bachá se cocina sobre las brasas ardientes del carbón o leña. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Al abrir el envoltorio, el Bachá libera un aroma inconfundible que recuerda la herencia de generaciones. Acompañado de tamalitos de maíz, se convierte en una experiencia gastronómica para disfrutar con toda la familia.