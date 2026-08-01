Les consignan el autobús por poner en riesgo a una pasajera (Video)

Denuncia ciudadana fue clave para dar con la unidad de transporte y realizar las diligencias correspondientes.
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El video sobre la maniobra de un transporte colectivo que puso en peligro a una pasajera, fue clave para que las autoridades de tránsito de Santa Catarina Pinula sancionaran a la unidad y consignaran el vehículo.
Un conductor fue testigo de cómo un autobús se para en medio de la carretera para que una pasajera se bajara del transporte. Ante la acción decidió denunciar el hecho a las autoridades del municipio, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.
Según el video compartido por Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, la Policía Municipal de Tránsito dio seguimiento al caso, retirándole la unidad al conductor y consignándola en el predio municipal.
Cabe resaltar que al retirar el vehículo, se determinó que la unidad contaba con una serie de sanciones pendientes de pago.
Mira el video: