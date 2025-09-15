Versión Impresa
Demuelen templo de la Santa Muerte en Cantel, Quetzaltenango

  • Con información de Byron Bravo/Colaborador
15 de septiembre de 2025, 12:55
La comuna de Cantel había recibido la orden para la demolición del templo de la santa muerte o Keme, tenían 20 días hábiles, pero vecinos fueron a destruir dicho templo que se ubicaba en la aldea Llanos. (Foto: Byron Bravo/Colaborador)

La comuna de Cantel había recibido la orden para la demolición del templo de la santa muerte o Keme, tenían 20 días hábiles, pero vecinos fueron a destruir dicho templo que se ubicaba en la aldea Llanos. (Foto: Byron Bravo/Colaborador)

El templo de la Santa Muerte en Cantel fue demolido por vecinos tras oposición comunitaria y orden de la comuna.

Luego que el 8 de septiembre, la comuna de Cantel recibiera la orden para la demolición del templo de la Santa Muerte, conocido como Keme, supuestos vecinos se armaron de valor y destruyeron el templo, que se ubicaba en la aldea Llanos de Urbina.

Vecinos demolieron el templo de la Santa Muerte en Cantel tras una orden de la comuna. El MP investiga a los responsables del hecho. (Foto: tomada de SalvadorMendiGT/AztecaNoticiasGT)
Vecinos demolieron el templo de la Santa Muerte en Cantel tras una orden de la comuna. El MP investiga a los responsables del hecho. (Foto: tomada de SalvadorMendiGT/AztecaNoticiasGT)

El sábado al mediodía, un grupo de presuntos comunitarios demolieron el centro, el cual estaba previsto para inaugurarse desde octubre del año pasado, pero la apertura no se llevó a cabo debido a la oposición de los vecinos y de la comuna.

La construcción sufrió varias intervenciones anteriores y, aunque en mayo había sido saboteado, fue hasta ahora que se consumó su destrucción.

No incitamos a la violencia, pero una imagen de la muerte lo que atrae es muerte
Carlos Ordóñez,
pastor evangélico

Al lugar se presentó el Ministerio Público. Uno de los investigadores explicó que su labor consistía únicamente en recolectar indicios, pues corresponde a los tribunales realizar las diligencias judiciales correspondientes para determinar quienes fueron los responsables.

