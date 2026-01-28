La denuncia anónima que delató a padres que maltrataban a sus hijos

-

Dos de los menores presentaban lesiones y quemaduras.

Cinco hermanos de 1, 3, 4, 6 y 10 años fueron rescatados y trasladados al Hospital Nacional de San Marcos, luego que se confirmara que eran víctimas de maltrato y negligencia por parte de sus progenitores.

El ingreso de los menores al centro asistencial se realizó por orden de un juez de Niñez y Adolescencia, como medida de protección urgente, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Según el informe médico preliminar, dos de los niños presentan lesiones visibles y quemaduras, evidenciando una situación de riesgo que atentaba contra su integridad física y emocional.

(Foto: PGN)

Ante ello, los menores permanecen bajo observación y reciben el tratamiento necesario hasta su egreso médico, mientras se llevan cabo diligencias para localizar un recurso familiar idóneo que pueda hacerse cargo de su cuidado.

El caso se dio a conocer a través de una denuncia anónima, lo que permitió la intervención de las autoridades.

El caso continúa bajo investigación.