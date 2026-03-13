Esta es la agenda del cuarto fin de semana de Cuaresma en Antigua Guatemala

Estos son los horarios de la Cuaresma en Antigua Guatemala, prepárate para los momentos de fe y devoción.
Viernes 13
Velación replicas infantiles. Templo de la escuela de Cristo. 8:00 a. m. a 11:00 p. m.
Sábado 14
Velación Virgen de Soledad, Aldea San Pedro Las Huertas. 8:00 a. m. a 11:00 p. m.
Velación Jesús Nazareno "El Peregrino", Parroquia San Sebastián, La Merced. 8:00 a. m. a 6:00 p.m.
Procesión Réplicas Infantiles, Aldea San Bartolomé Becerra 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
Procesión Patriarca San José, San José Catedral. 4:00 p. m. a 9:00 p. m.
Procesión Virgen de Soledad, Aldea San Felipe de Jesús, 6:00 p. m. a 10:00 p. m.
Domingo 15
Velación Jesús Nazareno "Peregrino", Parroquia San Sebastián La Merced. 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
Procesión Jesús de la Dulce Mirada. Aldea Santa Ana 8:00 a. m. a 11:00 p. m.
Miércoles 18
Velación Virgen de Dolores, Aldea San Bartolomé Becerra. 7:00 p. m. a 12:00 a. m.