Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Esta es la agenda del cuarto fin de semana de Cuaresma en Antigua Guatemala

  • Por Selene Mejía
13 de marzo de 2026, 06:35
Así será la Cuaresma en la Ciudad Colonial. (Foto: Archivo/Soy502)

Estos son los horarios de la Cuaresma en Antigua Guatemala, prepárate para los momentos de fe y devoción. 

Viernes 13

Velación replicas infantiles. Templo de la escuela de Cristo. 8:00 a. m. a 11:00 p. m.

Sábado 14

Velación Virgen de Soledad, Aldea San Pedro Las Huertas. 8:00 a. m. a 11:00 p. m.

Velación Jesús Nazareno "El Peregrino", Parroquia San Sebastián, La Merced. 8:00 a. m. a 6:00 p.m.

Procesión Réplicas Infantiles, Aldea San Bartolomé Becerra 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Procesión Patriarca San José, San José Catedral. 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Procesión Virgen de Soledad, Aldea San Felipe de Jesús, 6:00 p. m. a 10:00 p. m. 

Domingo 15

Velación Jesús Nazareno "Peregrino", Parroquia San Sebastián La Merced. 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Procesión Jesús de la Dulce Mirada. Aldea Santa Ana 8:00 a. m. a 11:00 p. m. 

Miércoles 18

Velación Virgen de Dolores, Aldea San Bartolomé Becerra. 7:00 p. m. a 12:00 a. m. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar