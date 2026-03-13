Tránsito complicado en el Anillo Periférico por cabezal con desperfectos (video)

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Agentes de la Policía Municipal de Tránsito se encuentran en el lugar regulando el paso mientras se logra retirar el cabezal

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Durante las primeras de esta mañana se reporta tránsito complicado en algunas áreas de la ciudad.

La llovizna que se ha presentado desde la madrugada ha complicado el flujo vehicular.

A la altura del Anillo Periférico y 25 calle con dirección norte se reporta un cabezal con desperfectos mecánicos, en el lugar se encuentran agentes de la PMT que regulan el paso mientras llega una grúa a remover el transporte.

#PrecauciónAlTransitar



Cabezal con desperfectos mecánicos en Anillo Periférico norte colonia El Esfuerzo; Policía MT brinda apoyo en el sector



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo pic.twitter.com/mXQGzRz8Iy — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) March 13, 2026

Las autoridades recomiendan que se conduzca con precaución ya que se ha registrado leve llovizna en sectores de zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14.

También se reporta fuerte carga vehicular en Villa Nueva, desde el kilómetro 15 ruta CA-9 con dirección a la ciudad. En el video se muestra que una fuerte cantidad de vehículos podrían ingresar a la ciudad por lo que el paso puede ser más lento.

Así el panorama vehicular en el km. 15 ruta CA-9 con dirección a la ciudad #PMTVillaNueva supervisa el #TraficoVN pic.twitter.com/X1hyhyKJMU — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) March 13, 2026

Por el lado del tramo entre zona 16 y zona 5, un automóvil impactó y queda trabado en arriate por lo que se ve afectada la subida de bulevar Lourdes zona 16 para la zona 5 frente a la entrada de colonia COVIAS.

El tránsito se ha visto complicado desde las primeras horas de este viernes. (Foto: Amilcar Montejo)

Por aparte, se registra densa niebla afecta la parte alta de ruta CA1 Oriente, entre los límites de Guatemala con Santa Catarina Pinula. Por lo que las autoridades recomiendan precaución ya que podría afectar en la visión de los conductores.