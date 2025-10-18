Denuncia anónima delató a pandilleros escondidos en Huehuetenango

Tras recibir la denuncia, así se llevó a cabo la captura.
Una denuncia anónima fue clave para lograr la recaptura de dos peligrosos pandilleros que se habían fugado del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
"La información proporcionada por fuentes humanas alertó a las autoridades sobre la presencia de varios individuos desconocidos que coincidían con las características de los reos prófugos", detalla el informe policial.
Tras recibir la alerta, investigadores de la Delegación de Quetzaltenango se trasladaron al lugar señalado, donde implementaron técnicas de investigación y vigilancia discreta para verificar los datos.
Al confirmar la presencia de los fugitivos, se identificaron los inmuebles y se solicitó a la Fiscalía contra el Delito de Extorsión que gestionara ante el órgano jurisdiccional competente las órdenes de allanamiento.
Colaboración es vital
Durante la operación fueron recapturados Melcin Gabriel de León, de 32 años, alias "Little Strong", integrante de la clica "Solo para Locos", y Marlon Manolo Martínez Sincuir, de 36 años, alias "Monstruo" o "Espectro", miembro de la autodenominada "Rueda del Barrio 18".
"Este resultado resalta la importancia de la colaboración ciudadana y el papel decisivo de las denuncias anónimas en el combate a la criminalidad", resaltó la PNC, que hace el llamado a la población a llamar a los números 110 o 1561 en caso de tener información de los 17 prófugos faltantes.